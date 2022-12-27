شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الرئيس السيسى وافق على تحويل أرض دار المسنين لفنانى مصر من حق انتفاع لتمليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين فى افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر بالسادس من أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على تحويل أرض الدار من حق انتفاع إلى تمليك، وهو ما يمنح الدار أمانا أكثر ودعما أكبر للمشروع، موجها الشكر للرئيس على ما تشهده مصر من ثورة فى المجتمعات العمرانية، وموجها الشكر لحاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان القاسمى على تمويله للمشروع، مؤكدا أن حاكم الشارقة يعتبر مصر بلده.

ووجه الدكتور أشرف زكى الشكر لوفد الإمارات وللدكتور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة فى الشارقة لوزارة التضامن الاجتماعى ووزير الإسكان ولجهاز السادس من أكتوبر.

شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، والذى انطلق منذ قليل، تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.