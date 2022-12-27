شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الغفور: انتظرنا مشروع دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر 11 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف عبد الغفور، والذى عاصر مشروع دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر منذ أن كان فكرة فى افتتاح المشروع بالسادس من أكتوبر، إن المشروع كان حلما منذ 11 عاما.

وأشار أشرف عبد الغفور إلى أن لسانه عاجز عن التعبير عن فرحته باكتمال هذا الكيان، مؤكدا أنه صرح يضاف لفنانى مصر، موضحا أن الفنانة سميحة أيوب هى من رافقته لعرض المشروع على سمو الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة وأنه وافق بشكل مباشر دون تردد على تمويل المشروع.

شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، والذى انطلق منذ قليل، تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.