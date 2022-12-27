شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يقدم وديعة مالية لتحمل نفقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة خلال افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر من المسنين والذى يحضر نائبا عن حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان القاسمى عن قيام حاكم الشارقة بمنح وديعة مالية كبير لتحمل نفقات دار القوة الناعمة ومصاريف وأجور الموظفين والرعاية الطبية للنزلاء.

وحضر الافتتاح الدكتور صالح السعد نائب سفير الإمارات في مصر، والذي أكد أن المشروع يأتي في إطار علاقات التعاون بين الإمارات ومصر علاقات والتي تشهد خصوصية كبيرة على مستوىات السياسية والإقتصادية وغيرها.

وشهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، والذى انطلق منذ قليل، تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.