شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يقدم وديعة مالية لتحمل نفقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وحضر الافتتاح الدكتور صالح السعد نائب سفير الإمارات في مصر، والذي أكد أن المشروع يأتي في إطار علاقات التعاون بين الإمارات ومصر علاقات والتي تشهد خصوصية كبيرة على مستوىات السياسية والإقتصادية وغيرها.
وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.
وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.