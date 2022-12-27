أشرف زكى: إطلاق اسم هشام سليم على إحدى قاعات دار رعاية فنانى مصر

القاهرة - سامية سيد - شهد الافتتاح تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين، منهم صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ الخليج 365، إنه تقرر ظهر اليوم الثلاثاء افتتاح دار القوة الناعمة وهي دار مسنين لفناني مصر، وهي بتبرع من سمو الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة وهى فى السادس من أكتوبر وتسع 40 فردًا.