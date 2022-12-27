شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022.. "بحبك" الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات خارج وداخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2022 الذى يفصلنا على نهايته أياماً معدودة، تحقيق أفلام العام العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، وكذلك تسجيل نجوم السينما لأعلى إيرادات فى مشوارهم هذا العام، وفى حصاد السينما فى 2022، أصبح فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى الأعلى حصداً للإيرادات خارج مصر وفى شباك التذاكر المصرى مجتمعين.

وأكدت شركة سينرجى فيلمز المنتجة والموزعة للفيلم لـ"الخليج 365" أن فيلم "بحبك" استطاع احتلال المركز الأول بقائمة الإيرادات داخل مصر وخارجها مجتمعين، وذلك بعدما حقق الفيلم 2 مليون و500 ألف مشاهدة خارج مصر، إضافة إلى حصده إيرادات بلغت 55 مليوناً و600 ألف جنيه، وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ السينما ولم يصل لها أي فيلم قبل ذلك.

فيلم "بحبك" بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وفى سياق آخر بدأ تامر حسنى التحضير لفيلم جديد بعنوان "تاج" من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق في ثانى تعاون يجمع الثنائى بعد فيلم "مش أنا" الذى تم عرضه العام قبل الماضى، ومن المقرر البدء في الخطوات التنفيذية للفيلم عقب إجازات الكريسماس والأعياد حسبما أكدت مخرجة الفيلم سارة وفيق لـ"الخليج 365" مشيرة إلى إلى أنها في مرحلة معاينة أماكن التصوير وجلسات العمل مع فريق الإخراج والإنتاج.

ويعرض لتامر حسنى حالياً على منصة watch it الرقمية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار تامر حسنى ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.