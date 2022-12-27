أول ظهور لوالدة الفنانة ويزو المحجبة في عيد ميلادها والجمهور: دي أصغر منك مش ممكن تكون أمك! – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - احتفلت الفنانة دينا محسن ويزو بعيد ميلاد والدتها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

حيث نشرت ويزو صورة تجمعها بوالدتها “المحجبة” وعلّقت عليها: بـ”كل سنة وحضرتك أحلى وأطيب وأجمل وأحن ماما فى الدنيا ربنا يخليكى ليا وما يحرمنيش منك أبدا بحبك أوى أوى أوى”️.

وعلقت الجماهير وتفاعلت مع الصورة بشكل كبير: ما شاء الله ربنا يخليهالك، زي القمر، دي أمورة أوي يا ويزو، دي أصغر منك مش ممكن تكون أمك

ويزو تحتفل بقدوم مولوداتها الثانية

واحتفلت ويزو الفترة الماضية بقدوم مولودتها الثانية وأطلقت عليها “مسك”، وكتبت ويزو قائلة: “الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الخليج 365 الدنيا ست الهوانم الطفلة الآنسة الدكتورة المهندسة الكابتن المحامية المستشارة السفيرة حضرة الملازم اللى ربنا يكتبهولها وتطلعه إن شاء الله مسك شريف حسني”.

وأضافت ويزو: “اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لأبيها وأمها وبارك يارب فيها واطرح لنا فيها البركة هى وإسماعيل اللهم آمين، جاية فى عز الحر ربنا يعدى الفتره دى على خير ياست البنات”.

ويزو تنضم لمسلسل محمد سعد في رمضان 2023

هذا وقد انضمت ويزو بشكلٍ رسمي إلى مسلسل محمد سعد الجديد، والذي يحمل اسم “الحاج إكس لانس“، والذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام نحو 8 سنوات تقريبًا، منذ مسلسل “فيفا أطاطا” الذي عُرض عام 2014

وتواصل الشركة المنتجة إتمام مرحلة التعاقدات مع باقي المُمثلين. ومن المُقرر أنّ ينطلق تصوير مسلسل محمد سعد “الحاج إكس لانس” اعتبارًا من يوم 2 يناير المُقبل، فيما سيكون التصوير بين محافظتي القاهرة والأقصر.

وكانت ويزو قد تعاونت مع محمد سعد العام الماضي في مسرحية “اللمبي في الجاهلية” التي عُرضت ضمن فاعليات موسم الرياض، وشاركهما البطولة كل من: مي سليم، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، سامي مغاوري، وآخرين، والمسرحية من إخراج تامر كرم.

ويزو ابنة شقيقة سيد رجب فى مسلسل ” رمضان كريم 2″

من ناحية أخرى، تجسد الفنانة ويزو دور ابنة شقيقة الفنان سيد رجب في مسلسل “رمضان كريم 2” حيث تشارك بشخصية جديدة على أحداث الجزء الثانى من العمل لم تكن متواجدة فى الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2017، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله .

وقرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثانى، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثانى.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” فى شهر رمضان رمضان 2017، وشارك فى بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل فى إطار إجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش الإفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.

فيلم أخي فوق الشجرة

وفي السينما، تنتظر ويزو عرض فيلم «أخي فوق الشجرة» ضمن موسم إجازة منتصف العام، بطولة كل من رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، نسرين طافش، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وتدور قصة فيلمه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ولكن يجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الشخصية الأولى هي الرئيسية في الأحداث، أما الثانية تؤامه “بهاء” وهو شخص متين يعانى من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، وبسبب معاناته في مرض السمنة، جعل الجمهور يتسأل هل تشبه شخصية “بهاء” نفس شخصية أحمد حلمى في فيلم “إكس لارج” والذى قدمها عام 2011، ربما المواقف والقصة مختلفة وهو ما ستوضحه قصة الفيلم .

وتنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو نفس الشبه في فيلم “إكس لارج” ، حيث نشأت قصة حب بين حلمى ودنيا سمير غانم في أخر الأحداث.

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