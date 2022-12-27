فنانة مصرية شهيرة تعلن افتتاح دار مسنّين للفنانين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية الفنانين المسنين ظهر اليوم الثلاثاء، والتي قامت بها نقابة المهن التمثيلية في مصر بتمويل من الشيخ سلطان القاسمي .

نشرت لقاء سويدان مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من داخل الدار توثق من خلاله التجهيزات والاستعدادات لافتتاحها وما تشمله من خدمات .

وقالت “سويدان” في الفيديو: “دلوقتي التجهيزات الأخيرة قبل افتتاح دار القوة الناعمة للرعاية اللي عاملاها نقابة المهن التمثيلية بتمويل الشيخ سلطان القاسمي” .

وتابعت مستعرضة بعض محتويات الدار: “زرع والأجهزة بتاعة الجيم، الدار زي ما أنتم شايفين حلوة جدا .. إن شاء الله الافتتاح بكرة الساعة 12” .