شيرين عبد الوهاب ترفض التقاط صورة مع معجبة في بيروت

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدها بأحد المولات التجارية في العاصمة اللبنانية بيروت .

وظهرت شيرين في الفيديو برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وإحدى ابنتيها خلال تجولهم بالمول، لتوقفها إحدى المعجبات من أجل التقاط صورة تذكارية معها .

إلا أن شيرين رفضت التصوير مع المعجبة، مبررة ذلك بأنها غير جاهزة لهذا الأمر فقالت: “معلش مش جاهزة للصورة سامحيني” .

وانقسمت تعليقات المتابعين على موقف شيرين تجاه المعجبة بين من هاجم الفنانة المصرية بسبب إحراجها لشخص يحبها وطلب التقاط صورة تذكارية معها، ومن هاجم المعجبة لعدم احترامها خصوصية ورغبة شيرين وسخريتها من ردها ونشر الفيديو بعد ذلك .

وكانت قد أثارت شيرين حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت به وهي تقف على أحد الكراسي داخل ملهى ليلى وتغني على أنغام أغنيتها “آه يا ليل” وترقص بشكل هستيري أمام زوجها والحاضرين وسط تشجيعهم لها وقيام البعض بتصويرها .

وفي فيديو آخر ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني أغنيتها “صبري قليل” وتوجه الحديث مازحة إلى حسام حبيب، الذي بادلها بالضحك والتصفيق .