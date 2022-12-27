بهذه الصور .. بلقيس تثير الشكوك حول ارتباطها بصحفي لبناني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - أثارت الفنانة ذات الأصول اليمنية بلقيس فتحي حالة من الشكوك والتساؤلات بين المتابعين حول ارتباطها بالصحفي اللبناني إيلي أبو نجم .

ويأتي ذلك على خلفية نشر إيلي أبو نجم مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” تجمعه ببلقيس خلال تواجدهما بأحد الأماكن العامة، وبدوا فيها متقاربين ومنسجمين للغاية .

واكتفى الصحفي اللبناني بكتابة كلمة “كيمياء” في تعليقه على الصور، لترد بلقيس بإيموجي على شكل قلوب باللون الاحمر .

كما أعادت بلقيس نشر المنشور عبر حسابها على “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري وأرفقته بأغنيتها “ممكن” التي شاركها في غنائها الفنان العراقي سيف نبيل .

وجاء في كلمات الأغنية: “اسمع مني وافهم، كلش مغرم أني بحبك، أبقى وياك أمنيتي، واترك بيتي وأعيش بقلبك، تدري راحة قلبي يمك تدري صاير حتى أشمك” .

وتساءل المتابعون في تعليقاتهم عن طبيعة علاقة الثنائي وحول ما إذا كانا مجرد صديقين أم أن هذه طريقة لإعلان خطوبتهما وعلاقتهما رسميًا، فيما رجّح آخرون أن تكون تلك الصور من كواليس مشروع عمل فني يجمعهما .