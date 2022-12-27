شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود فى افتتاح دار رعاية فنانى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، والذى انطلق منذ قليل، تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ الخليج 365، إنه تقرر ظهر اليوم الثلاثاء افتتاح دار القوة الناعمة وهي دار مسنين لفناني مصر، وهي بتبرع من سمو الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة وهى فى السادس من أكتوبر وتسع 40 فردًا.

وأشار أشرف زكى إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزها والافتتاح اليوم الثلاثاء بحضور عبد الله العويس نائبًا عن الشيخ سلطان القاسمى وبحضور عدد من فنانى مصر وسيتم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الممثيلين السابق والفنان سامح الصريطي والفنان محمد أبو داوود، وأوضح الدكتور أشرف زكي أن الدار خطوة من ضمن الأحلام والطموحات لنقابة الممثلين، موجهًا الشكر لسمو الشيخ سلطان القاسمى. وكان الدكتور أشرف زكي فى استجابة سريعة لمأساة الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك والتى كشفها برنامج حكايات زينب المذاع على تلفزيون الخليج 365، قرر منحه عضوية عاملة بالنقابة ومعاش استثنائى.



تكريم أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داوود في افتتاح دار رعاية فناني مصر



تكريم أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داوود في افتتاح دار رعاية فناني مصر



تكريم أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داوود في افتتاح دار رعاية فناني مصر



تكريم أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داوود في افتتاح دار رعاية فناني مصر