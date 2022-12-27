شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتعلق: أطيب وأجمل وأحن ماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ويزو بعيد ميلاد والدتها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلقت عليها بـ"كل سنة وحضرتك أحلى وأطيب وأجمل وأحن ماما فى الدنيا ربنا يخليكى ليا وما يحرمنيش منك أبدا بحبك أوى أوى أوى"️.



ويزو ووالدتها



ويزو

ويزو ابنة شقيقة سيد رجب فى مسلسل " رمضان كريم 2"

تجسد الفنانة ويزو دور ابنة شقيقة الفنان سيد رجب في مسلسل "رمضان كريم 2" حيث تشارك بشخصية جديدة على أحداث الجزء الثانى من العمل لم تكن متواجدة فى الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2017، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله .

وقرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثانى، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثانى.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" فى شهر رمضان رمضان 2017، وشارك فى بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل فى إطار إجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش الإفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.