شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمن الفن الجميل يزينون دار قوة مصر الناعمة لرعاية فنانى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، وشهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر حضور الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود وأشرف فهمى وأحمد سلامة وصبرى فواز وسلوى محمد على وصفاء الطوخى وبشرى وعبير صبرى وأنوشكا وحنان شوقى ومحمد أبو داود ولقاء سويدان والدكتور أشرف زكى ورانيا فريد شوقى وصابرين وآخرين.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ الخليج 365، إنه تقرر ظهر اليوم الثلاثاء افتتاح دار القوة الناعمة وهي دار مسنين لفناني مصر، وهي بتبرع من سمو الشيخ سلطان القاسمي وهي في السادس من أكتوبر وتسع 40 فردًا.