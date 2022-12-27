صبرى فواز وعفاف رشاد وأشرف عبد الغفور فى افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من الفنانين

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من نجوم الفن لافتتاح دار قوة مصر الناعمة، لمسنين فنانين مصر وذلك بحضور أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داوود وأشرف فهمي وأحمد سلامة وصبري فواز وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ ”الخليج 365”، إنه تقرر ظهر اليوم الثلاثاء افتتاح دار القوة الناعمة وهى دار مسنين لفنانى مصر، وهى بتبرع من سمو الشيخ سلطان القاسمى وهى فى السادس من أكتوبر وتسع 40 فردًا.

وأشار الدكتور أشرف زكى إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزها والافتتاح اليوم الثلاثاء بحضور عبد الله العويس نائبًا عن سمو الشيخ سلطان القاسمي وبحضور عدد من فناني مصر وسيتم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الممثيلين السابق والفنان سامح الصريطي والفنان محمد أبو داوود، وأوضح الدكتور أشرف زكي أن الدار خطوة من ضمن الأحلام والطموحات لنقابة الممثلين، موجهًا الشكر لسمو الشيخ سلطان القاسمي.

وكان الدكتور أشرف زكي فى استجابة سريعة لمأساة الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك والتى كشفها برنامج حكايات زينب المذاع على تلفزيون الخليج 365، قرر منحه عضوية عاملة بالنقابة ومعاش استثنائى.

برنامج حكايات زينب انفرد بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 منذ قدم أخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006 ، كشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.

وقال عمرو محمد على خلال الحوار أنه رغم عمله بالفن منذ طفولته وحتى أقعده المرض وهو فى نهاية سن العشرينات، وأنه لم يعمل بأى مهنة أخرى سوى التمثيل إلا أنه ليس عضواً بنقابة الممثلين وليس له معاش أو تأمين.