بنحافة مفرطة وإطلالة شبابية .. أحلام تخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:54 مساءً - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في كواليس تصوير برنامج “سعودي آيدول” .

ظهرت أحلام في الصور بإطلالة أبرزت نحافتها وخسارتها للوزن بشكل كبير، معتمدة على اللون الأسود .

وكتبت أحلام في تعليقها على الصور: “انتظرونا غدا على شاشة كل العرب mbc وسعودي آيدول وأكيد رح تستمعون بالمنافسة والأصوات التي اعتقد بأن سيكون لها شأن كبير في المستقبل” .

تابعت: “منشنوني كل شخص من أفضل صوت عنده، ساعدونا لأن الأصوات الرائعة كثيرة وهشتاجي (أحلام في سعودي آيدول) .. أحبكم ويارب أكون عند حسن ظنكم دايما” .

ولاقت جلسة التصوير التي خضعت لها أحلام تفاعلا من جانب المتابعين، التي انقسمت آرائهم بين من أبدى إعجابه بها وبإطلالتها، وبين من انتقد ظهورها بهذا الشكل خاصة وضعيات التصوير التي اتبعتها لافتين إلى أنها لا تليق بعمرها ونجوميتها كما تبدو بها مصطنعة وغير طبيعية .

يذكر أن برنامج “سعودي آيدول” بدأ عرض أولى حلقاته يوم الثلاثاء الماضي 20 ديسمبر .. وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلا من الفنانين؛ أحلام، أصالة، أصيل أبو بكر وماجد المهندس .