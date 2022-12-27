مذيعة “كلام نواعم” تحرج مايا دياب بهذا السؤال .. والأخيرة تعلق: “جابوكي إزاي عالبرنامج؟”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:54 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة في حلقة يوم الأحد الماضي من برنامج “كلام نواعم” المذاع عبر قناة “MBC1” .

نشرت شيرين عرفة إحدى مذيعات البرنامج مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” من كواليس اللقاء كشفت من خلاله عن سؤالا صادما وجهته لمايا دياب حول طولها .

حيث أشارت شيرين عرفة في سؤالها إلى ما قد يسببه طول مايا دياب من مشاكل في بعض الأشياء كركوب السيارة، وعدم تفكير الأخيرة في إجراء عملية تجميل تجعلها أقصر .

فقالت شيرين: “كل عمليات التجميل اللي بتشجعي عليها مفكرتيش مرة تعملي عملية إنها تقصرك شوية .. مبتخبطيش في السقف كتير مش بتعاني، العربية بتاعتك بتتعمل حاجة معينة عشان الطول” .

وبدت على مايا دياب ملامح الصدمة والمفاجأة من هذا السؤال وردت قائلة: “هذا سؤال .. جابوكي إزاي عالبرنامج .. أنا جاوبتك طبيعي، ما حبيتي الجواب .. انتي مش نواعم خالص” .