كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:54 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة في حلقة يوم الأحد الماضي من برنامج “كلام نواعم” المذاع عبر قناة “MBC1” .
نشرت شيرين عرفة إحدى مذيعات البرنامج مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” من كواليس اللقاء كشفت من خلاله عن سؤالا صادما وجهته لمايا دياب حول طولها .
حيث أشارت شيرين عرفة في سؤالها إلى ما قد يسببه طول مايا دياب من مشاكل في بعض الأشياء كركوب السيارة، وعدم تفكير الأخيرة في إجراء عملية تجميل تجعلها أقصر .
فقالت شيرين: “كل عمليات التجميل اللي بتشجعي عليها مفكرتيش مرة تعملي عملية إنها تقصرك شوية .. مبتخبطيش في السقف كتير مش بتعاني، العربية بتاعتك بتتعمل حاجة معينة عشان الطول” .
وبدت على مايا دياب ملامح الصدمة والمفاجأة من هذا السؤال وردت قائلة: “هذا سؤال .. جابوكي إزاي عالبرنامج .. أنا جاوبتك طبيعي، ما حبيتي الجواب .. انتي مش نواعم خالص” .
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة “كلام نواعم” تحرج مايا دياب بهذا السؤال .. والأخيرة تعلق: “جابوكي إزاي عالبرنامج؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.