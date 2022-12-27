شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا تتقدم الصراع فى صفقة أوناحي ونابولي بالصورة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية أن نادي مارسيليا دخل بقوة فى صراع التعاقد مع النجم المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط أونجيه الفرنسي، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب الكبير رفقة أسود الأطلس فى كأس العالم الأخير، الشئ الذي سلط الأضواء بصورة كبيرة على اللاعب، وخاصة بعد تصريحات إنريكي الأخيرة عن اللاعب.

وأضافت التقارير أن نادي برشلونة كان من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع أوناحي، ولكن بطئ إدارة الفريق فى إنهاء التفاوض مع اللاعب والدخول فى مفاوضات جدية مع إدارة ناديه ساهم فى تقليل فرص الفريق الكتالوني فى إستقدام اللاعب ضمن صفوفه فى المريكاتو الشتوي القادم.



سباليتي يتمسك بضم أوناحي

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن المدرب الإيطالي سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، يتمسك بإتمام التعاقد مع أوناحي بشكل قوي فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قناعات المدرب الكبيرة بإمكانيات اللاعب وضرورة إستقدامه للفريق، فى ظل صراع الفريق الحالي على صدارة الدوري الإيطالي والإستمرار فى المقدمة.



القيمة المتوقعة لصفقة أوناحي!

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة صفقة أوناحي إلى ما يقارب من 35 مليون يورو، بجانب بعض الإضافات والإمتيازات الآخري حال تألق اللاعب مع نجم الجنوب، خاصة فى ظل الصراع القوي على إستقدام اللاعب بين مارسيليا ونابولي، فى الوقت الذي يوافق مسئولي أونجيه على بيع اللاعب للعرض الأكبر فقط.