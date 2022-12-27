شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المزيكا 2022.. "وسع وسع" و"ستو أنا" أبرز االأغانى والأكثر نجاحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد هذا العام نجاحا كبيرا لعدد من الأغانى لمطربين كبار كانت سببا لنجاح بعض الأعمال منها الدرامية والسينمائية وغيرها، وتصدرت تريند السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، واستحوذت على الأكثر مشاهدة منها أغنية "الغزالة رايقة" وهى الأغنية الرسمية لفيلم "من أجل زيكو"، التى غناها الطفل محمد أسامة برفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز خلال أحداث الفيلم، وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وهي من كلمات منة القيعى، وألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

وقد احتلت أيضا أغنية "ستو أنا" التي غناها الفنان أكرم حسني خلال أحداث مسلسل الرمضاني الماضي "مكتوب عليا" الأكثر مشاهدة، حيث حصلت الأغنية على 44 مليون مشاهدة على يوتيوب، بمشاركة مع الفنانة أيتن عامر، وهي من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وأحمد وحيد كينج، وتوزيع أحمد وحيد كينج.

"مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، أيتن عامر، هنادى مهنى، عمرو عبد الجليل، هلا رشدى، حنان سليمان، محمد طعيمة، إسماعيل فرغلى، محمود السيسى، هنا زهران، أحمد عثمان، عزت زين، عزة لبيب، ياسمين عادل وضيوف الشرف أحمد فهمى، محمد ممدوح، هنا الزاهد، هشام ماجد، سامية الطرابلسى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد وبيومى فؤاد وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

أغنية وسع وسع لـ أحمد سعد

اقتحم المطرب أحمد سعد بأغنيته وسع وسع قائمة أكثر الأغنيات استماعًا في الشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، كما حقق الفيديو كليب نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الـ34 في قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم.

أغنية هدلعني لـ تامر حسني :

حققت أغنية هدلعني للفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا منذ طرحها ضمن أحداث فيلمه الجديد بحبك، كما تصدرت الأغنية المركز الأول وقت طرحها في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على موقع يوتيوب.

يذكر أن فيلم بحبك هو آخر أعمال تامر حسني السينمائية، وهو من من تأليف وبطولة تامر حسنى، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

أغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد المجرد :

أشعلت أغنية من أول دقيقة لـ إليسا والمغربي سعد المجرد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها على موقع يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا في مصر، كما تخطت حاجز الـ 300 مليون مشاهدة في أقل من 6 أشهر.

أغنية الحلق لـ سعد لمجرد :

قدم سعد لمجرد أغنية الحلق منذ فترة بسيطة، ونالت إقبالًا كبيرًا منذ طرحها من كافة الفئات، كما تخطت حاجز الـ33 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي.

أغنية البخت لـ ويجز :

تصدر مطرب الراب ويجز تريند مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام بعد طرحه لأغنيته الشهيرة البخت، والتي حققت أكثر من 160 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان ويجز.

كما كان الحظ الأكبر من نسب المشاهدة لأغنية "أنت الحظ" للفنان عمرو دياب وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

كما جاءت أغنية "لو جاي في رجوع إنساني" للمطرب أحمد فريد في المراتب الأكثر مشاهدة واستماعا هذا العام وهي من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق، بينما احتلت الأغنية الليبية "وش جابك قلي وش جالك" نجاح كبير وهي غناء المطرب جودي الحوتي، حيث حصدت حتى الآن مشاهدات بلغت 67 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".