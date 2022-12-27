شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "سيجارة" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان بهاء سلطان أحدث أغانيه، والتى تأتى بعنوان "سيجارة" غدا الأربعاء الساعة الخامسة مساء عبر "يوتيوب" وكل المنصات الإلكترونية، ضمن الخطة التى وضعها خلال الفترة الماضية بالتواجد بأغانى جديدة يطرحها بشكل منفرد.

آخر أعمال بهاء سلطان

وكان النجم بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "قلب أسود" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 25 يناير المقبل، ضمن منافسات منتصف العام الدراسي.

فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

حفلات بهاء سلطان

ويستعد "سلطان" لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 27 يناير 2023 برفقة النجم جورج وسوف، كما يحيي حفلا آخر ضمن حفلات رأس السنة يوم 6 يناير المقبل، داخل أحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية، برفقة فريق مسار إجباري، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.