شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التيزر الأول لفيلم "الباب الأخضر" قبل عرضه على watch it.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الرقمية التيزر التشويقى الأول لفيلم "الباب الأخضر"، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والمقرر عرضه حصرياً على شاشتها خلال الأيام المقبلة، إذ يعد الفيلم أحدث أعمال Watch it الأصلية، ونشر الحساب الرسمى للمنصة على إنستجرام تيزر الفيلم مع تعليق "بعد 30 سنة من كتابته، فيلم الباب الأخضر آخر روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.. قريبا".

فيلم "الباب الأخضر" آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

وكانت بطلة الفيلم سهر الصايغ قد تحدثت عن العمل في لقاء مع تليفزيون الخليج 365 على هامش الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائى الذى شهد عرض الفيلم هناك وقالت أنها وصناع العمل كانوا متخوفين من ردة الفعل لأن الفيلم له طابع خاص مؤكده أن الفيلم تجربة فريدة خصوصا وأنها بتوقيع الراحل إسامة أنور عكاشة.

وأشارت سهر الصايغ إلى أن سيناريو الراحل أسامة أنور عكاشة يوضح أدق التفاصيل في تجسيد الشخصية، وأكدت أن الفيلم ظهر بشكل احترافي بسبب وجود مخرج واعي هو رؤوف عبدالعزيز و كونهما عملا سويا عدد كبير من البروفات فأصبح الأمر أيسر في التنفيذ، موضحه أن المخرج رؤوف عبدالعزيز يركز في كل التفاصيل الخاصة بالسيناريو.

أما المخرج رؤوف عبد العزيز، فقال فى ندوة الفيلم التى أقيمت بمهرجان الإسكندرية أيضاً: "تربيت على أعمال أسامة أنور عكاشة، وكان طموحى أن أقدم عملا مختلفا له، وبالفعل بحثت كثيرا واستطعت أن أتواصل مع ابنته وعرضت عليّ عملين له أحدهما الباب الأخضر، وأخذت القرار لعمل الفيلم، وكنت حريصا على ألا أغير حرفا فيما كتب أسامة أنور عكاشة".