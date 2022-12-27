شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري يخدع عبد الحليم حافظ لمدة عام.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير سمير صبري الذي رحل عن عالمنا هذا العام يوم 20 من مايو الماضي، بعد رحلة فنية ثرية بمئات الأعمال الناجحة، كما قابل خلال رحلته الفنية عدد كبير من كبار نجوم الفن في مصر أبرزهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

بداية تعارف سمير صبري بالعندليب

حكى الفنان سمير صبري قصة بداية معرفته بالفنان عبدالحليم حافظ، وتفاصيل مقابلتهما الأولى خلال كتابه "حكايات العمر كله"، حيث أشار إلى أن الحظ كان حليفه في بداية حياته في القاهرة، إذ أنه كان يسكن مع والده بعد انفصاله عن والدته في شقة على النيل يسكن بها الفنان الكبير عبد الحليم حافظ.

وأوضح "صبري" أنه تعرف على العندليب الأسمر في الأسانسير عن طريق حيلة صغيرة، قائلًا: "قدمت نفسي له باعتباري طفلا أمريكيا معجب به يدعى بيتر، وواصلت هذه الخدعة لمدة عام، وحصلت من خلالها على صور وأسطوانات عبد الحليم، وبعد اكتشافه هذه الخدعة صفح عني، ثم طالبته بالحضور معه تصوير الفيلم، وبالفعل أخذني إلى تصوير فيلم "حكاية حب"، وكان المشهد الذي يغني به حليم "بحلم بيك"، فطلبت منه الوقوف في المشهد مع المجاميع التي يغني لها، وكان هذا اليوم أول وقوف لي أمام كاميرا السينما".

كما أشار بعدها أن حليم أخذه معه إلى الإذاعة بعد التصوير وهناك تعرف على الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والتي كانت تقدم في ذلك الوقت برنامج "ركن الطفل"، ومن هنا بدأت علاقته بالإذاعة وحبه لها".