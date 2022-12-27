شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تحذر نجل شعبان عبد الرحيم بسبب تصرفاته على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نقابة الموسيقيين تحذيرا لـ عصام شعبان عبد الرحيم، وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى بيان صحفى إنه تشاور مع أعضاء مجلس الإدارة حول ضرورة استدعاء نجل شعبان عبد الرحيم لتحذيره بالكف عما يفعله على مواقع التواصل الاجتماعى بداية من حكاياته ومواضيعه مع الرجل المطرود من محل الكشرى، مروراً بما يبثه من فيديوهات تحوى مشاجرات ثم مصالحات على المقاهى والمطاعم ومقابلات مع الأشخاص بالشارع.

إضافة إلى إيهام المجتمع بصناعة محتوى غنائى مع أشخاص لم ولن يحملوا تصريح النقابة حالياً أو مستقبلاً، ووصف البيان أن الفيديوهات فى مجملها محاولات سطحية وللأسف يتم تصديرها إلى الرأى العام، وكأنها نوع من أنواع الفنون والغناء.

وأصدر نقيب الموسيقيين تحذيراً لابن شعبان "كفى وتوقف فوراً عما تفعله من لهو وإسفاف وتصدير محتوى ردىء المضمون، ولا يرقى حتى أن يكون نوعاً من الفكاهة".

وكانت قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف محمد عبد السلام، عازف الأورج، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته فى الشكاوى المقدمة ضده.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: "بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده".

وتابع البيان: "لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده".