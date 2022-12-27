شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى ينضم لمسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين للعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الشاب طه دسوقى، إلى فريق عمل مسلسل "الصفارة" بطولة الفنان احمد أمين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة عقب اكتمال قائمة الممثلين.

وأوشك المخرج علاء إسماعيل على الإنتهاء من معاينة أماكن التصوير والاستعدادت والتحضيرات الأخيرة تمهيدًا للتصوير، ويجرى مسئولو العمل حاليًا إجراء التعاقدات مع النجوم المشاركين في العمل.

يشار إلى أن المخرج علاء إسماعيل مخرج وممثل مصري، وكان مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة على إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.

يشار إلى أن طه دسوقى يعرض له حالياً مسلسل "موضوع عائلى 2" بطولة النجم القدير ماجد الكداونى ونور اللبنانية وسما إبراهيم ومحمد رضوان ورنا رئيس وعدد أخر من الفنانين ، إخراج أحمد الجندى .

وشارك أحمد أمين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جزيرة غمام، والذى حقق نجاحاص كبيراً وقت عرضه، ونال عن دوره بعض الجوائز، وشارك في بطولة العمل كلا من طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، ومى عز الدين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل مشاهدات عالية وقت عرضه، كما حققت شخصية عرفات الذي قدمها أمين نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.