شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عامًا على عرض أفلام "ليه خلتنى أحبك" و"الوردة الحمراء" و"فرقة بنات وبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، 22 عامًا على صدور 3 أفلام في 27 ديسمبر 2000 وهي مجموعة أفلام متنوعة ما بين الكوميدى والرومانسى، والتي ما زالت محفورة في ذاكرة المشاهدين ولا يملوا من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادتها على مر السنوات.

فيلم ليه خلتنى أحبك، من بطولة كريم عبد العزيز، منى زكى، حلا شيحة، وأحمد حلمى، تأليف وليد يوسف وإخراج ساندرا نشأت، تدور أحداث الفيلم حول داليا التي فرطت في حب حبيبها هشام لها، ليكون رد فعله الطبيعي نسيان علاقته بها والعودة كأصدقاء، والإرتباط بفتاة غيرها هى نهى وتدور الأحداث في إطار كوميدى رومانسى.

أما فيلم "الوردة الحمراء"، من بطولة يسرا ومصطفى فهمى وأحمد رمزى وحسين الإمام ومن تأليف عبد الحى أديب وإخراج إيناس الدغيدى، والفيلم يدور من انتهاء قصة حب بين صلاح وجميلة، وبعد سنوات يلتقيان، لكن بعد أن تزوجت جميلة من عزمي الدمنهور، والذي يعمل صلاح مساعدًا له، وتحاول جميلة إعادة العلاقة كما كانت، يرفض صلاح ويحاول تجنبها، لكنها تصر وتلاحقه، ويعرف عزمي بحقيقة علاقتهما، فيدخل صراعا معهما.

وفيلم فرقة بنات وبس، من بطولة هانى رمزى و ماجد المصرى و أميرة فتحى و ماجد الكدوانى و يوسف داود و رجاء الجداوى، وتأليف شريف شعبان و إخراج شريف شعبان.

ويدور الفيلم في إطار كوميدى حيث يشاهد زكي وعاصم جريمة قتل ويكتشفهما القاتل فيقرران الهرب، يتخفيا في صورة فتيات ويلتحقن بفرقة موسيقية تعمل بفندق في الغردقة.