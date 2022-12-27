شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم: أحمد سعد موهوب وصوته مميز حبيت أغانيه فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة مي سليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك عددًا من الأغانى التي نالت إعجابها هذا العام من ضمنها أغانى النجم أحمد سعد منها "اليوم الحلو" وكل أغانيه مشيرًا إلى أنه مطرب كبير وموهوب وصوت مميز.

وقالت مي سليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم أغنية خاصة للأطفال وهذا ماتسعى إليه خصوصا بعد غياب تلك الأغانى عن الساحة، كما تمنت تقديم دويتو يجمعها بشقيقتها النجمة ميس حمدان أيضًا.

وطرحت مؤخرًا مي سليم أحدث أغانيها التي تحمل اسم "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، قامت بتسجيلها منذ ما يقرب من شهر فى أحد استوديوهات الصوت.

وكانت آخر أغانى مى سليم "أعلنت الحرب" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام، فيما آخر ألبوماتها بعنوان ألبوم "ولا كلمة" الذى طرحته فى عام 2016، وضم 10 أغانٍ هى "ما تخصش غيرى"، "ولا كلمة"، "المجنى عليها"، "بطل تعاكسنى"، "قبول ربانى"، "ابن الأصول"، "حبايبه كتير"، "صورته حبيبتى"، "قسمة ونصيب" و"اطمنت على نفسى".

وفى سياق آخر، تواصل مى سليم تصوير دورها في فيلم "التاروت" الذى بدأت مشاهدها فيه الأسبوع الماضى، وتجسد مى خلاله خلال الأحداث شخصية "ريهام" التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.