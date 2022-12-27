شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز يشارك فى حكاية "زيارة" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عمرو عبد العزيز فى بطولة حكاية "زيارة" المكونة من 5 حلقات، ضمن أحداث مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والذى يلعب بطولتها كل من نهى عابدين ومحمد جمعة وإيمان سلامة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محد حماقى، ويقدم عمرو عبد العزيز دورًا محوريًا في أحداث الحكاية تكتم على تفاصيلها في تصريحه لـ"الخليج 365".

ومن المقرر عرض الحكاية الرابعة من مسلسل في كل أسبوع حكاية خلال الفترة المقبلة، حيث تعرض الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "في التاكسى" بطولة محمد دياب، وأيتن عامر، من إخراج محمد حماقى، ومن المقرر عرضها يوم 31 ديسمبر الجارى على قناة سى بى سى.

والحكاية الثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعى ويشارك في بطولتها إنجى شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

الحكاية الثالثة من المسلسل تم الانتهاء من تصويرها الأسبوع الماضى وتحمل اسم "لسه فى أمل" وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام ويشارك فى بطولة الحكاية ومجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولى، هنا يسرى، شهد الشاطر وآخرين، وجارى اختيار أبطال باقى الحكايات بالتزامن مع التصوير.

"فى كل أسبوع حكاية" الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أنا واللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم" التى قدمت قبل ذلك هذه النوعية من الدراما فى مسلسل "زى القمر" بجزئيه الأول والثانى والذى تناول حكايات من 5 حلقات أيضًا.