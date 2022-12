شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت كيت وينسلت عن تحطيمها الرقم القياسي لحبس أنفاس توم كروز تحت الماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع الديلي ميل تصريحات النجمة كيت وينسيلت عن تحطيمها الرقم القياسي لمدة حبس أنفاس توم كروز تحت الماء، حيث حققت وينسلت رقما وصل إلى سبع دقائق و14 ثانية أثناء التصوير دورها في فيلم أفاتار متفوقة على توم كروز والذي يحمل الرقم القياسي سابقًا، بعد أن استمر لمدة ست دقائق تحت الماء أثناء تصوير py sequel Mission: Impossible - Rogue Nation.



كيت وينسلت



كيت وينسلت

وقاتل كيت لا أعرف توم على الإطلاق، لكنني متأكدة من أنه سئم جدًا من سماع هذه القصة عن كيف حطمت رقمه القياسي.. لقد اندهشت من مدى قدرتي على فعل ذلك، وتلعب كيت وينسلت دور كيت رونال، ملكة فضائية وزعيمة عشيرة، في Avatar 2.

واستطاع الجزء الثاني من فيلم Avatar أن يحتل المركز الخامس عالميا والذي جاء بعنوان Avatar: The Way of Water في أقل من أسبوعين وذلك بعد 13 عامًا من عرض الجزء الأول من الفيلم، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، ووصلت إيرادات الجزء الجديد من Avatarإلى أكثر من 881 مليون و 381 ألف دولار ويخطط جيمس كاميرون مخرج العمل لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

يعرض Avatar في مصر لأكثر من 100 حفلة يوميا، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط، التي بدأ بها عرض الفيلم مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومين.

وتدور أحداث هذا الجزء الذي تنتجه ديزني بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويتتبع حياة جيك سولي ونيتيري بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسي التي يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما أنضم إليهم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وكان الفيلم قد تلقي ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل،Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".