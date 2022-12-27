شكرا لقرائتكم خبر عن سارة وفيق تبدأ تحضيرات فيلم تامر حسنى "تاج" والتصوير منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرج سارة وفيق لـ"الخليج 365"، إنها ستبدأ تحضيرات فيلم النجم تامر حسنى تحت عنوان "تاج" عقب إجازات الكريسماس والأعياد، مشيرة إلى أنها في مرحلة معاينة أماكن التصوير وجلسات العمل مع فريق الإخراج والإنتاج للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير المقرر له منتصف يناير المقبل على أقصى تقدير، لافتة إلى أن الشركة المنتجة تحرص حاليًا على إنهاء التعاقدات مع الفنانين التي وضعت أسماءهم خلال الفترة الماضية.

فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات، وحقق ملايين الجنيهات وقتها، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن أخر أعمال تامر السينمائية فيلم "بحبك"، ويشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.