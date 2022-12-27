شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يوجه نصيحة لـ رونالدو بعد عامه الكارثى: اهدى يا دون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق محمد هنيدي، خلال فيديو بثه على موقع "فيس بوك"، رد فيه على أسئلة متابعيه، إلى رأيه في المقارنات الدائرة حول الأفضل بين رونالدو وميسى، فأجاب: "الاتنين عظماء وبيكملوا بعض، ولا يمكن ننسى أهميتهم في صناعة كرة القدم، لأنهم قدموا كتير ليها".

وعن نصيحته إلى الدون البرتغالى رونالدو حالة مقابلته بعد عامه الذى يصفه الكثيرون بالكارثى: "أقوله اهدى يا دون ما حصلش حاجة يا ما خدت بطولات كتير، وكسرت أرقام قياسية".

ويفتتح النجم محمد هنيدى موسم إجازة منتصف العام الدراسى السينمائى، بفيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائى تجميل" حيث ينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر ليكون أول أفلام الموسم الذى يشهد عرض 6 أفلام أخرى بجانب فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل".

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .