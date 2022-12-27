شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى عن إمكانية عمل جزء ثان من "همام فى أمستردام": ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الفنان محمد هنيدي على سؤال أحد متابعيه ممن سألوه حول إمكانية عمل جزء ثان من فيلم "همام في أمستردام" قائلاً: "ممكن ولو أن همام في الجزء الأول وصل للى هو عايزه وعمله، وهو إنه حقق حلمه في شراء المطعم اللى عايزه وبقى مليونير، ولكن ممكن ليه لأ".

وأضاف خلال الفيديو ردًّا على متابعيه ممن ينتظروا فيلم "نبيل الجميل" بفارغ الصبر، قال: "ادعولي ينجح، ويكسر الدنيا".

وعن الفنان الذى يتمني العمل معه أجاب فى الفيديو: "قلتها قبل كده كتير نفسى أمثل مع الفنان الكبير الأستاذ يحيى الفخرانى، لما له من قيمة كبيرة، يقدرها الجميع وأقدرها بصورة كبيرة، وأتمنى أن يجمعنا عمل واحد".

كما سأله نفس الشخص حول إمكانية توجهه إلى سوهاج في صعيد مصر وعمل عرض مسرحي هناك فأجاب بأنه يتمنى بكل تأكيد ذلك، سواء في سوهاج أو كافة محافظات الصعيد، وهو حلم يراوده بأن يعرض في تلك الأماكن المحببة إلى قلبه.

أحدث أعمال هنيدى

ويفتتح النجم محمد هنيدى موسم إجازة منتصف العام الدراسى السينمائى، بفيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، حيث ينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر ليكون أول أفلام الموسم الذى يشهد عرض 6 أفلام أخرى بجانب فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل".

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.