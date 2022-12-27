شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يكشف عن أكثر مكان يتردد عليه وهو صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان محمد هنيدى إلى ذكريات طفولته حينما كان صغيرا بعيدا عن الفن، مؤكدا أن أكثر مكان كان يتردد عليه في صغره خلال كافة الأعياد هو القناطر الخيرية، وذلك خلال ظهوره في فيديو نشره من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، ورد علي سؤال أحد متابعيه ممن قالوا له مش ها تيجي القناطر يا فنان بقوله: "كل طفولتى كانت في القناطر".

وأضاف: "كانت نزهتي المفضلة في كل عيد أو أي مناسبة إنى أروح القناطر، وبحبها جداً لأن إسمها بيفكرني بكل حاجة حلوة عشتها زمان".

أحدث أعمال هنيدى

ويفتتح النجم محمد هنيدى موسم إجازة منتصف العام الدراسى السينمائى، بفيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، حيث ينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر ليكون أول أفلام الموسم الذى يشهد عرض 6 أفلام أخرى بجانب فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل".

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.