شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يكشف عن أكثر فنان آمن به فى بداياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان محمد هنيدى إلى ذكريات بداياته أثناء فيديو نشره من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، ورد على سؤال أحد متابعيه ممن سألوه حول الفنانين الذين ساندوه في بداياته فأجاب: "من حسن ظنى إن اتولدت وسط فنانين كبار، كلهم عاملوني كويس وكنت بحس بفرحتهم بيا، ولكن أكتر فنان كان داعم ليا بصورة كبيرة هو الفنان الكبير الراحل فريد شوقى".

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي سبق وعمل مع الراحل فريد شوقى في أحد كلاسيكيات الدراما المصرية، وهو مسلسل "البخيل وأنا" الذى حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه على شاشة قنوات التليفزيون المصري.

فنان يتمنى العمل معه

وعن الفنان الذى يتمني العمل معه أجاب: "قلتها قبل كده كتير نفسى أمثل مع الفنان الكبير الأستاذ يحيى الفخرانى، لما له من قيمة كبيرة، يقدرها الجميع وأقدرها بصورة كبيرة، وأتمنى أن يجمعنا عمل واحد".

كما سأله نفس الشخص حول إمكانية توجهه إلى سوهاج في صعيد مصر وعمل عرض مسرحي هناك فأجاب بأنه يتمنى بكل تأكيد ذلك، سواء في سوهاج أو كافة محافظات الصعيد، وهو حلم يراوده بأن يعرض في تلك الأماكن المحببة إلى قلبه.

أحدث أعمال هنيدى

ويفتتح النجم محمد هنيدى موسم إجازة منتصف العام الدراسى السينمائى، بفيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائى تجميل" حيث ينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر ليكون أول أفلام الموسم الذى يشهد عرض 6 أفلام أخرى بجانب فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل".

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .