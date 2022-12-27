“الحبّ ما إلو دين”.. اول تعليق من مروان خوري على زواجه من مسلمة شيعية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:50 صباحاً - رد الفنان اللبناني مروان خوري على التعليقات التي أثيرت بعد إعلان زواجه من سيدة مسلمة من الطائفة الشيعية، كونه من أتباع الديانة المسيحية، مؤكداً أن “الحب ليس له دين” في رأيه.
وفاجأ الفنان مروان خوري الجميع بإعلان زواجه مدنياً من ندى رمال، يوم 12-12، في قبرص، بعيدا عن وسائل الإعلام، وبحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.
وقال خوري في لقاء مع قناة “mtv” اللبنانية تعليقاً على زواجه من ندى رمال: “لم أفكر في الموضوع، وأنا عشت حياتي بفني في العالم العربي”.
وأضاف: “أكيد لدي انتمائي وهذا أفتخر به ولكن عندما أتعاطى مع الناس أتعاطى على مبدأ إنساني فقط”.
وكان الفنان اللبناني قد تأخر في اتخاذ قرار الزواج، حيث أتم هذه الخطوة بعدما وصل لسن 54 عاماً.
وعن ذلك قال إنه فعل ذلك حينما شعر برغبته في الزواج، لافتا إلى أنها “خطوة هامة للغاية”.
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