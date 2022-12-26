شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب برشلونة يفتح الباب أمام ثنائي أوروبي لضم أوناحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين أن فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الاسباني قد اعلن انسحابه من صفقة الدولي المغربي عز الدين اوناحي نجم انجيه الفرنسي على الرغم من تألقه اللافت مع اسود الاطلس في بطولة كأس العالم قطر 2022.

انسحاب برشلونة يفتح الباب أمام ثنائي أوروبي لضم أوناحي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن ابتعاد برشلونة عن اوناحي قد فتح الباب على مصراعية امام الثنائي نابولي الايطالي ومارسيليا الفرنسي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي انجيه الفرنسي يطمح في تحقيق الاستفادة المادية من عملية بيع اوناحي ولن يتنازل عن الحصول على 25 مليون يورو نظير الموافقة على رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وانهت الصحيفة تقريرها أن نابولي يمني النفس بالحصول على توقيع اوناحي وبالاخص انهم يطمحون في الحصول على واحد من أكثر اللاعبين الشبان نشاطًا في وسط الميدان وظهر تأثيره جليًا في المونديال الاخير.