أصبحت بوزن طفلة.. ياسمين صبري تصدم الجمهور بصورة جديدة تبرز نحافتها المفرطة.. هل تعاني من مرض ما؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» بصور جديدة لها.

وتألقت ياسمين صبري بجيبة سوداء من الجلد، ونسقت معها توب أنيق من اللون البيج، وكان لافت للانتباه أنها فقدت الكثير من الوزن الزائد وأبدى عدد كبير من محبيها إعجابها بأناقتها واختيارها المميز للأزياء.

لم تنسى ياسمين صبري استخدام بعض الاكسسوارات البسيطة التي أضافت لإطلالتها شكل مختلف ومميز.

ياسمين صبري تظهر بنحافة مفرطة في أحدث ظهور لها – الصورة من حسابها الرسمي على إنستجرام

سر نحافة ياسمين صبري

متابعي ياسمين صبري تفاعلوا مع هذه الصورة، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها، لكن علّق البعض الآخر على نحافتها المفرطة وأخدوا يتسألون إذا ما كانت الفنانة تعاني من مرض ما جعلها تفقد الكثير من وزنها، حيث ظهرت بنحافة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

ياسمين صبري

ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

من جهة ثانية، لفتت ياسمين صبري الأنظار إليها كعادتها بإطلالاتها المميزة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم قبل عدة أيام في مدينة جدة بالسعودية.

ياسمين واحدة من مئات النجمات والنجوم الذين تواجدوا أيضاً في الحفل، لكنها استطاعت أن تطل بسحر خاص من خلال إطلالة مميزة، فظهرت صبري بفستان لونه برغندي أكمامة طويلة من توقيع نيكولا جبران.

وتزينت بمجوهرات خفيفة فاخرة لكن لمساتها كانت واضحة على إطلالتها، حيث ارتدت خاتم وساعة وحلق من البراند العالمية كارتييه باعتبارها الوجه الإعلاني لكارتييه.

ومجددًا، يعود البعض ويقارن إطلالة ياسمين صبري بإطلالات جورجينا رودريغيز، خاصة أنها اعتمدت في الفترة الأخيرة على تسريحة الشعر المرفوع مما جعلها قريبة من ستايل جورجينا.

ياسمين صبري تعود للسينما بعد 4 سنوات

وعلى صعيد آخر، تعاقدت ياسمين صبرى، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه النجم أمير كرارة، حيث سيحمل الفيلم اسم «يوم استقالة مجرم».

ستبدأ ياسمين صبري التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة القادمة، العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى، الذى يواصل معاينة أماكن التصوير.

يُذكر أن ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في عملين خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

ياسمين صبري في رمضان 2023

كما أعلنت ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”.

حيث ردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل ياسمين صبري الجديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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