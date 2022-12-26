أنباء عن وفاة الفنان السوري سلوم حداد

كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول وفاة الفنان السوري سلوم حداد إثر تعرضه لوعكة صحية .

وخرجت نقابة الفنانين في سوريا ببيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لكشف حقيقة هذه الأنباء، مؤكدة على أنها مجرد إشاعة .

وطمأنت النقابة محبي الفنان سلوم حداد على وضعه الصحي مشيرة إلى أنه بخير وصحة جيدة، كما دعت إلى عدم الترويج لأية أخبار لم تصدر من طرفها أو تعلن عنها .

فجاء في البيان: “الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير، وكل ما يقال حول الزميل فهو إشاعة .. والرجاء عدم تداول أي خبر إذا لم يكن صادر من نقابة الفنانين، وشكرا” .

يذكر أن سلوم حداد قدم عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة من أبرزها: “«الزير سالم” و “القاع بن عمرو” وغيرها .. ولقب ب “فارس الدراما العربية” .