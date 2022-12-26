أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف بصورة تُثير بلبلة على السوشيال ميديا.. هل يعلنان إرتباطهما رسميًا؟ أعرف السبب الآن

كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 05:52 مساءً - تسبب الفنان أحمد الفيشاوي، في إثارة بلبلة على السوشيال ميديا بسبب بعض الصور التي تجمعه بالفنانة رانيا يوسف، حيث أثارت تلك الصور جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ظنوها في البداية احتفالا بالكريسماس.

وظهر “الفيشاوي” وقد ارتمى في أحضان “يوسف”، فيما كانت ترتدي فستانًا قصيرًا مفتوح الصدر أيضًا، وهو ما أثار الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات، حيث تغزل البعض في رانيا يوسف، بينما انتقد البعض جرأة إطلالتهما.

وبالدخول إلى حساب الفنان على «إنستجرام»، تبين أنه قام بنشر تلك الصور من جلسات العمل لأحدث أعماله السينمائية ” ورد ريحان” مع الفنانة رانيا يوسف.

وعلّق الفيشاوي على الصور، قائلا: “أعمل على سيناريو فيلم ورد ريحان، والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف”.

فيلم ورد ريحان :

وفيلم “ورد ريحان” قصة محمد نبيل ونور أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، أول فيلم من إخراج محمد نبيل صابر.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي :

ويعد فيلم أشباح أوروبا هو آخر أعمال الفيشاوي، وطرح مؤخرًا في دور العرض المصرية، وحقق إيرادات بلغت 2،515،405 جنيهات حتى الآن، وجسد خلاله شخصيتين وهما: مارتن وبركات.

وضم فيلم أشباح أوروبا الفنانة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأروى جودة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وسعد المختار، والفيلم من تأليف كريم فاروق، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

وانتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير “فيلم رهبة“، وضم العديد من الفنانين، منهم نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق..

آخر أعمال رانيا يوسف :

على جانب آخر، أعلنت رانيا يوسف عن موعد عرض “مسلسل عالم تاني” وتحدد له يوم 28 ديسمبر الجاري عبر قناة النهار.

ومسلسل “عالم تاني” بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

كما تحدثت رانيا يوسف عن مسرحية “قمر الغجر” التي تعيدها للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 20 عاما.

وقالت رانيا يوسف خلال لقاء في برنامج The Insider بالعربي: الموضوع حلو ومعمول بشكل استعراضي غنائي وشكله هيبقى لطيف، هغني وهنعمل استعراض، مش غنى طرب هو غناء استعراضي بيخدم العمل وبيكون أسهل بكتير.

ومسرحية “قمر الغجر” كتابة وإخراج د. عمرو دوارة، عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب الكبير محمود مكي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الدرامية كان “مسلسل شارع 9” وعرض عبر قناة “المحور”.

و”شارع 9″ بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الأتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع اكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

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