شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيي حفلاً غنائيًا فى الكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة أنغام اليوم حفلاً غنائيًا في الكويت، حيث من المقرر أن تقدم باقة متنوعة باقة متنوعة من أغانيها التى يحبها الجمهور، كما من المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة للجمهور.

وتتواجد أنغام بين جمهورها في عدة حفلات خلال الفترة القادمة أيضًا، ومن المقرر أن يقام حفل أنغام الغنائي في يوم 3 فبراير على أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وطرحت الشركة المنظمة لحفل أنغام التذاكر للجمهور مقسمة

وكانت قد تعرضت أنغام لوعكة صحية وبعدها خرجت لجمهورها وطمأنتهم على حالتها الصحية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC".

وقالت أنغام:" أتابع مع الفريق الطبي يوميًا من منزلي وأوجه لهم الشكر، شفت قد إيه أنا غالية عند الجمهور وأهلي في الأزمة الصحية الأخيرة، والدنيا صغيرة جدًا أمام صحة الإنسان".

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس أسمها ويذاع أسبوعياً يومى الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء وأبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى .