شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة ونهى عابدين بطلا "زيارة" رابع حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل "في كل أسبوع حكاية" في تصوير رابع حكايات العمل والتي تحمل اسم "زيارة" وذلك في منطقة شبرا، والحكاية طولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيي النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وينطلق عرض أولى حكايات المسلسل والتي تحمل اسم "تاكسى" على قناتى cbcوcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، يوم السبت المقبل الموافق 31 ديسمبر، والحكاية بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

انتهى صناع المسلسل من تصوير أول 3 حكايات من العمل، وهى "تاكس" والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعى، انجى شرف ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، محمد المولى، هنا يسرى، شهد الشاطر وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" من إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم" ويعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.

وكان آخر أعمال المنتجة مها سليم، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.