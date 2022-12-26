شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ الخليج 365، إنه تقرر ظهر غدٍ الثلاثاء افتتاح دار القوة الناعمة وهي دار مسنين لفناني مصر، وهي بتبرع من سمو الشيخ سلطان القاسمي وهي في السادس من أكتوبر وتسع 40 فردًا.

وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزها والافتتاح غدًا الثلاثاء بحضور عبد الله العويس نائبًا عن سمو الشيخ سلطان القاسمي وبحضور عدد من فناني مصر وسيتم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الممثيلين السابق والفنان سامح الصريطي والفنان محمد أبو داوود، وأوضح الدكتور أشرف زكي أن الدار خطوة من ضمن الأحلام والطموحات لنقابة الممثلين، موجهًا الشكر لسمو الشيخ سلطان القاسمي.

وكان الدكتور أشرف زكي فى استجابة سريعة لمأساة الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك والتى كشفها برنامج حكايات زينب المذاع على تلفزيون الخليج 365، قرر منحه عضوية عاملة بالنقابة ومعاش استثنائى.

برنامج حكايات زينب انفرد بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 منذ قدم أخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006 ، كشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.

وقال عمرو محمد على خلال الحوار أنه رغم عمله بالفن منذ طفولته وحتى أقعده المرض وهو فى نهاية سن العشرينات، وأنه لم يعمل بأى مهنة أخرى سوى التمثيل إلا أنه ليس عضواً بنقابة الممثلين وليس له معاش أو تأمين.

وأوضح شقشق مسلسل أرابيسك أن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين ليس لديه علم بحالته وما وصل إليه من مضاعفات المرض، خاصة وأنه ليس نشطاً على وسائل التواصل الاجتماعى وابتعد عن الأضواء منذ سنوات طويلة ، مؤكدًا أنه يحبه على المستوى الشخصى.

وفى استجابة سريعة وبمجرد أن شاهد أشرف زكى نقيب الممثلين حوار الفنان عمرو محمد على بتلفزيون الخليج 365 تواصل معه ومع والدته وطمأنهما مؤكداً أن النقابة لن تتخلى عنه وستقف بجواره حتى يتعافى من مرضه.