شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "العيلة دى" تزامنًا مع عرض حلقاته الأخيرة على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة وفاء عامر انتهاءها من تصوير مسلسلها "العيلة دي" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc خلال الوقت الحالي، ونشرت صور تجمعها بصناع العمل عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "فركش أحلي وأجمل عيلة حتوحشوني، دراما المتحدة وأروما وDmc، فخورة بالعمل معكم".

أبطال وأحداث مسلسل العيلة دي

المسلسل بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث مسلسل "العيلة دي" في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

مواعيد عرض "العيلة دي"

يعرض مسلسل "العيلة دى" فى الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا، كما ينطلق عرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch it الرقمية.