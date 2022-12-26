شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تشارك بصور جديدة من كواليس مسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، بصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ضرب نار"، عبر خاصية ستورى على حسابها عبر إنستجرام، وظهرت ياسمين في الكواليس وهى تجهز لشخصيتها وتضع المكياج على وجهها استعدادًا لتصوير.



ياسمين عبد العزيز



تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.

وتحرص ياسمين عبد العزيز على إلتصاق أسماء شخصياتها في الاعمال الدرامية بوجدان الجمهور، حيث تختار ياسمين أسماء شخصياتها بعناية فائقة، فعلى سبيل المثال اختارت اسم "غالية" في مسلسل ونحب تانى ليه والذى حقق نجاحاً باهراً في رمضان 2020، كما اختارت اسم "غزل" في مسلسل " اللى ملوش كبير" والذى عرض العام قبل الماضى ولاقى صدى كبيراً وواسعاً وألتصق إفيه "وحش الكون" بها .

واختارت ياسمين عبد العزيز اسم "مهرة" وهو اسم شخصيتها في مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو العمل المنتظر خاصة أنها كونت ثنائى ناجحًا مع أحمد العوضى واصبح الجمهور ينتظر أعمالهما سويًا.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".