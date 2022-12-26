فن ومشاهير

"ضرب نار" يجمع ياسمين عبد العزيز والمخرج مصطفى فكرى للمرة الثالثة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن "ضرب نار" يجمع ياسمين عبد العزيز والمخرج مصطفى فكرى للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، الذي تتعاون فيه مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد نجاحها سويًا عام 2021 في مسلسل "اللي مالوش كبير"، كما يسجل العمل التعاون الثالث لها مع المخرج مصطفى فكري بعد "اللي مالوش كبير" و"ونحب تاني ليه".

unknown_92769866_612319736034636_4072818301677533888_n
أعمال جمعت ياسمين عبد العزيز بمصطفى فكري

سجل مسلسل "ونحب تاني ليه" التعاون الأول لياسمين عبد العزيز مع المخرج مصطفى فكري، والذي عرض في دراما رمضان عام 2020، وشارك في بطولته العمل كل من: شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال، تارا عماد، هماد رشاد، ليلى عز العرب، إيمان السيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

unknown_99424793_242016817217631_4539700517992228109_n

وفي العام التالي جددت ياسمين عبد العزيز تعاونها مع المخرج مصطفى فكري في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض خلال السباق الرمضاني قبل الماضي 2021، وشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

unknown_181709632_2549046991908572_8383057505837296150_n

بينما غابت "عبدالعزيز" عن موسم رمضان 2022، لتعود هذا العام من جديد بعمل درامي شعبي يحمل اسم "ضرب" نار، والذي يسجل التعاون الثالث لها مع نفس المخرج، وتجسد خلال أحداثه دور "مهرة" وهي فتاة شعبية من شبرا، ويجسد "العوضي" شخصية رجل من سوهاج يدعى جابر الكوماندا.

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا