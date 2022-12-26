شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يروج لأغنية "السهر والانبساط" بصورة مع حميد الشاعرى وهشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان أكرم حسني لأحدث أغانيه الفنية "السهر والانبساط" وهو العمل الذي يجمعه بالنجمين حميد الشاعري، وهشام عباس، من كلماته وألحان مصطفى العسال، ومن المقرر انطلاقه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

ونشر أكرم حسني صورة تجمعه بالنجمين حميد الشاعري، وهشام عباس من بوستر الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "ترقبوا"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع البوستر، وعلق الفنان محمد نور على الصورة قائلًا: "أنا سمعت الغنوه رهيبه مش طبيعبه هتكسر الأرض إن شاء اللهً".



السهر والانبساط

وانتهى مؤخرًا أكرم حسنى من تصوير مشاهده كضيف شرف فى أحداث فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى يتواصل تصويره حالياً ويجسد أكرم خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

آخر أعمال أكرم حسنى

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن "حسني" تعاون مؤخرا مع الكينج محمد منير في أغنية "للي" التي قام بطرحها قبل 5 أشهر، محققة نجاحا مبهرا، حيث حصدت إشادات واسعة من الجمهور.