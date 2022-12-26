مش أنا وصابر وراضى والباب الأخضر.. اختار سهرتك فى رأس السنة على watch it

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يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.
كما تعرض المنصة، فيلم "الباب الأخضر ، بطولة عدد كبير من النجوم وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رءوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها ولم تظهر للنور.
ويشارك في بطولة الفيلم النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدى الشامى، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس codex، إخراج رءوف عبدالعزيز.
كما تضم أيضا المنصة الفيلم الكوميدى "أحمد نوتردام" للنجم رامز جلال وغادة عادل.
يجسد رامز جلال خلال فيلم "أحمد نوتردام" شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.