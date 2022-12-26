شكرا لقرائتكم خبر عن مش أنا وصابر وراضى والباب الأخضر.. اختار سهرتك فى رأس السنة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم منصة WATCH IT عدد من الأعمال السينمائية الحديثة والتي يمكن لمحبي السينما المصرية متابعتها في رأس السنة ومنها فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني، ويدور حول قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن «تامر حسني»، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني مرضًا نفسيًا وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

كما تعرض المنصة، فيلم "الباب الأخضر ، بطولة عدد كبير من النجوم وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رءوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها ولم تظهر للنور.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدى الشامى، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس codex، إخراج رءوف عبدالعزيز.

كما تضم أيضا المنصة الفيلم الكوميدى "أحمد نوتردام" للنجم رامز جلال وغادة عادل.

يجسد رامز جلال خلال فيلم "أحمد نوتردام" شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

ومن أحداث الأفلام المعروضة بالمنصة الفيلم الكوميدى "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة: أحمد آدم، رزان مغربى، محسن محيى الدين، سلوى عثمان، فريدة يوسف حسام، يسرا مسعودى، محمد مهران، شريف صبحى، شريهان الشاذلى وضيوف الشرف أحمد شيبة، محمود الليثى، عبد الباسط حمودة الذين يغنون خلال أحداث الفيلم.