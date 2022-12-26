شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أول صورة لنجم فرقة BTS بالبدلة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المغنى العالمى جين عضو فرقةBTS ، خدمته العسكرية بالجيش الكورى، حيث انتشرت صورة له فى المعسكر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وشارك الحساب الرسمى للقاعدة العسكرية، المختص بأخبار الكوريين فى الجيش، الصورة الرسمية الأولى لـ جين، واسمه الحقيقى كيم سوكجين، حيث يظهر مبتسمًا للكاميرا بقصة شعره الجديدة مرتديًا الزى العسكرى وخلفه علم كوريا الجنوبية، بينما علقت بطاقة هويته على زيه الرسمي، حسبما ذكر موقع hindustantimes.

بطاقة نجم bts فى العسكرية الكورية

وكتب فى البطاقة أن جين منضم للفرقة الحادية عشر، الفصيلة الثانية، فريق 5، ويحمل رقم 46، وفى النهاية أشير إلى تاريخ ميلاده 1992.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بوسامة جين بالزى العسكري، فكتبت إحداهن: "من الجيد جدا أن نرى أنه يؤدى بشكل جيد ويبدو وسيمًا للغاية بزيه العسكري".



اول صورة لنجم bts في الجيش الكوري

نجم bts يلتحق بالخدمة العسكرية فى كوريا الجنوبية والمعجبين يلاحقونه

أعلنت bts خططا فى أكتوبر للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، بدءا بجين الذى بلغ 30 عاما هذا الشهر بعدما أجل خدمته لأقصى مدة مسموح له بها، وبعد خمسة أسابيع من التدريبات، على بعد 45 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح المحصنة تحصينا شديدا وتفصل بين كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، سيلتحق جين بإحدى الوحدات التى لم تُحدد بعد.

وأصدرت وكالة BigHit Music المسئولة عن إدارة أعمال فرقة BTS الشهيرة، بيانًا جديدًا، لجمهور ومحبى النجم العالمى جين، بعد تجنيده فى الجيش بكوريا الجنوبية، يطالبونهم بعدم زيارة موقع التجنيد، مشيرين إلى أن هذا من أجل الحفاظ على حياته.

وبحسب البيان، طلبت الوكالة من وسائل الإعلام الامتناع عن زيارة موقع التجنيد، كما طلبت من الجمهور عدم التجمع هناك أيضًا، مشيرة إلى أن جين سيدخل أرض مركز تدريب المجندين بشكل عادى دون تحية وسائل الإعلام أو المعجبين، وورد فى البيان حسب ما نشر موقع washingtonpost: "جين سوف يلتحق بالجيش كجندى فى الخدمة العسكرية لأداء واجبه الوطنى، وكما أعلنّا من قبل، لا يوجد حدث رسمى خاص فى يوم القبول فى مركز تدريب المجندين".

وتابع البيان: "فى يوم القبول، سيكون الموقع مزدحما جدا بالمجندين وأفراد الأسرة وبعض المعجبين، لذا نطلب من وسائل الإعلام عدم زيارة الموقع، حرصًا على منع الحوادث الناجمة عن الازدحام فى الموقع، سيدخل جين أرض مركز تدريب المجندين أثناء وجوده فى السيارة دون الترحيب بوسائل الإعلام أو المعجبين بشكل خاص".

أضاف البيان: "نظرًا لطبيعة المكان، نرجو العلم أنه لا توجد مساحة انتظار خاصة للصحفيين، ولن تدخر الوكالة جهودها ودعمها المستمر حتى اليوم الذى يؤدى فيه جين واجباته فى الخدمة العسكرية ويعود بصحة جيدة".

ونشر جين صورة شخصية كشف فيه للجمهور عن مظهره الجديد، حيث ظهر فى الصورة بقصة شعر قصيرة جدًا، كما ظهر مرتديا قميصا أسود، سيكون جين فى مركز تدريب المجندين، للتدريب لمدة خمسة أسابيع، وسيتم نقله بعد ذلك فى وحدة الصفوف الأمامية للجيش.