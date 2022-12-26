شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توم كروز Top Gun: Maverick يتصدر قائمة الأعلى إيراداً فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا حول العالم، فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick ، حيث حقق إيرادات وصلت إلى أكثر من مليار و488 مليون دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لبطل الفيلم توم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفي سياق متصل شارك توم كروز، جمهوره مقطع فيديو، من كواليس فيلمه الجديد، mission impossible 8، وكشف عن نظرة من وراء الكواليس على حيلة عظيمة، إذ ظهر توم كروز وهو يقود، دراجة نارية، ويقفز من جرف، والتي تتحول بعد ذلك إلى قفزة أساسية، كل ذلك يؤديه كروز بنفسه، بدون استخدام "دوبلير".