بالعقال العربي والحجاب .. شاكيرا تحتفل بالكريسماس في الصحراء بصحبة أولادها

كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - شاركت النجمة العالمية شاكيرا متابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بصورة جديدة لها بمناسبة الاحتفال بالكريسماس .

ظهرت شاكيرا في الصورة برفقة أولادها (ساشا وميلان) أثناء تواجدهم في الصحراء، وهى تحمل طائر جارح على يدها وتضع غطاء للرأس فيما ارتدى ابنائها العقال العربي .

وكتبت شاكيرا في تعليقها على الصورة: “في الكريسماس نتواجد بالصحراء للبحث عن الصفاء” .

انفصال شاكيرا عن بيكيه:

وكان قد أعلن نجم نادي برشلونة اللاعب الأسباني جيرارد بيكيه في شهر يونيو الماضي في بيان رسمي مشترك بينه وبين النجمة الكولومبية شاكيرا عن انفصالهما رسميا بعد علاقة استمرت لمدة 12 عاما .

فجاء في البيان : ”نأسف على تأكيدنا أننا ننفصل .. نتمنى احترام الخصوصية رجاءًا من أجل أطفالنا .. وشكرًا للجميع” .

وذكر موقع (EL PERIÓDICO) الأسباني الشهير أن شاكيرا ضبطت خيانة بيكيه لها بنفسها وأن هذا هو سبب عدم ظهورهما معا منذ مارس الماضي في أي مناسبة عامة أو على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف أن جيرارد بيكيه ترك منزلهما بالفعل ويسكن حاليًا في شقته القديمة ببرشلونة والتي كان يعيش بها قبل ارتباطه بشاكيرا .

تصريحات شاكيرا:

تحدثت النجمة العالمية شاكيرا وللمرة الأولى عن انفصالها عن لاعب نادي برشلونة الأسباني جيرارد بيكيه وذلك في حوارها مع مجلة (Elle) .

فقالت شاكيرا : ”من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر ومازلت أمر به .. أشعر أحيانًا أن هذا كله حلم سيئ وسأستيقظ منه في وقت ما” .

وأشارت الفنانة الكولومبية إلى أن انفصالها عن بيكيه يختلف عن أي انفصال آخر نظرا لشهرتهما وجماهيرتهما وهو ما يؤثر عليها أكثر وعلى أولادهما أيضا .

وتابعت : ”هناك مصورون يخيمون أمام منزلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .. ولا يوجد مكان يمكنني الاختباء منهم مع أطفالي إلا في منزلي، وهو ما يؤثر على الأطفال” .

وأضافت شاكيرا أن توقيت وقوع الانفصال تزامن مع تعرض والدها لأزمة صحية تواجد على إثرها بالعناية المركزة مما صعب عليها الأمر .

وواصلت : ”كنت أعافر من جميع النواحي .. أعتقد أنها أصعب وأحلك فترة في حياتي ولكنني أعرف أن هناك نساء تمر بظروف أصعب من ظروفي” .

كما تحدثت شاكيرا عن أنها قد ضحت بسنوات عدة من مسيرتها ومشوارها الفني من أجل دعم بيكيه ومساندته قائلة : ”أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب، وكان يجب أن أدعم” .

واستطردت : ”الأمر كان إما أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل معي إلى الولايات المتحدة حيث مسيرتي، أو أواصل أنا البقاء حيث يعمل هو” .

واختتمت : ”قررت التضحية وبذل الجهد، وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى أسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم ويفوز بالألقاب، كان تصرفًا قائمًا على الحب” .