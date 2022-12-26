ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - احتفلت الفنانة ناهد السباعي بعقد قران شقيقتها في حفل عائلي أقيم مساء أمس الأحد .

نشرت ناهد السباعي مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من الاحتفال ظهرت بها برفقة عائلتها من أبناء وأحفاد جدها الفنان الراحل “فريد شوقي” .

فشارك في الصور كلا من والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي وشقيقها محمد السباعي والفنانة رانيا فريد شوقي وابنتها وداليا البحيري وابنتها قسمت المرشدي .

وأرفقت ناهد السباعي الصور بتعليق هنأت من خلاله شقيقتها بعقد قرآنها، فكتبت: “اللهم بارك لهما وبارك عليهما” .