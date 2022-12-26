ليلى زاهر بلوك غريب… شاهدوا كيف تحولت لنسخه من هنا الزاهد!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - انتقد بعض جمهور الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر إطلالتها الأخيرة، التي نشرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

إطلالة ليلى زاهر

تألقت ليلى بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بنطلون فضي لامع ونسقت معه بلوفر بسيط من اللون اللبني الفاتح.

استخدمت ليلى ستايل مكياج غريب من ألوان النود المميزة، لكن ملامحها بدت مختلفة بشكل تام، وشبهها البعض بالفنانة هنا الزاهد.

وانهالت تعليقات الجمهور بين مؤيد ومعارض وجاءت كالتالي :”بحس مستخدمة فيس أب، أحلى واحدة في العالم، فعلا لون شعرك مكبرك والميكب أوفر لسنك، أميرة ديزني، جمالك دخل قلبي، جمالك مدوخني، أوفر بطبيعتك أحلى بكتير، ملكة جمال ربنا يحميكي”.

ليلى زاهر في أحدث ظهور لها – الصورة من حسابها على إنستجرام

بينما أبدى الكثير إعجابهم بالإطلالة، فجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: (احلي واحده في العالم)، (جمالكك مدوخنيي)، (انتي حلوة اوي بجد ماشاء الله عليكي)، (أطعم وأرق وأشيك بنوتة في مصر يا لولي).

ليلى زاهر تزور مستشفى 57357

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً من زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقامت ليلى زاهر بتقديم الدعم النفسي للأطفال المرضى مع شقيقتها ملك زاهر، خاصة بعد أزمة المستشفى الاخيرة بسبب تراجع التبرعات.

ليلى أحمد زاهر تستعد لطرح أغنية جديدة :

من ناحية أخرى، كانت ليلى أحمد زاهر قد حلت ضيفة مؤخرًا على برنامج تفاعلكم، المذاع على قناة العربية، وتحدثت عن مشاريعها الفنية الجديدة، واتجاهها للغناء في الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت ليلى: “خسرت الكثير من وزني بسبب التصوير، لأنني كنت أواصل تصوير أعمالي يوميًا لساعات طويلة، وكنت أنسى تناول الطعام أو أكتفي بوجبة واحدة في اليوم”.

وأكدت ليلى انها تحب الغناء، وتتمنى أن تستطيع الجمع بينه وبين التمثيل في نفس الوقت، منوهة بأنها تستعد لطرح “أغنية دراما” خلال الفترة القادمة، وهي من كلمات محمد حسن، ألحان وتوزيع إسلام زكي.

ليلى زاهر ومسلسل في بيتنا روبوت :

وأوضحت: “هشام جمال هو من شجعني على خوض تجربة الغناء من خلال تتر مسلسل في بيتنا روبوت، كما أنني أحب الاستعراضات الموسيقية والرقص، ونفسي أبقى زي شريهان، لأنني تربيت على مسرحياتها وأعمالها الفنية وأحبها كثيرًا”.

الجدير بالذكر أن ليلي أحمد زاهر شاركت في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك مع الفنانة ليلي أحمد زاهر البطولة عدد من النجوم وهم شيماء سيف،والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة سليمان عيد وطه الدسوقي ودنيا سامي وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أسامه عرابي ومن تأليف عمرو وهبة وفكرة محمد المحمدي.

وتدور أحداث المسلسل حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

جدير بالذكر أن ليلى زاهر تشارك في بطولة “فيلم مطرح مطروح” للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف والذي من المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه، كما أطلت على الجمهور في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت مع شيماء شيف ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.

الخليج 365

الخليج 365