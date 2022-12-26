انهيار جومانا مراد في عزاء والدها ونجوم الفن يساندونها

كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 12:54 مساءً - أقيم مساء أمس الأحد عزاء نواف فهد مراد والد الفنانة السورية جومانا مراد عقب صلاة المغرب في قاعة (الرزاق) في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد .

وحرص على الحضور مجموعة من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لجومانا مراد ومساندتها في هذا الموقف، والتي ظهرت منهارة في البكاء مع بدء مراسم العزاء .

وجاء من بين هؤلاء الفنانين الذين حضروا عزاء والد جومانا مراد: إلهام شاهين، هاني رمزي، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش وإياد نصار ودرة وزوجها هاني سعد ومصطفى شعبان، تامر حبيب وغيرهم .

وكانت قد أعلنت جومانا مراد خبر وفاة والدها يوم الخميس الماضي في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام”، تضمن صورة للفقيد بالأبيض والأسود وأرفقتها برسالة مؤثرة تنعيه من خلالها .

فكتبت: “أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مره ياباا، يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة إنك انت اللي عايش وأنا اللي ميتة، انت بدار الحق واحنا بدار الباطل، انت الحقيقه واحنا الكذبه انت عند اللي أحن مننا كلنا عليك” .

تابعت: “فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي، فراقك كسرة قلب وظهر ، إنا لله وإنا اليه راجعون .. الله يرحمك يابا برحمته ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال .. أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه”

وأقيمت صلاة الجنازة على والد الفنانة جومانا مراد عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بحضور عدد من نجوم وصناع الفن جاء من بينهم: أشرف زكي وجمال العدل ومدحت العدل .